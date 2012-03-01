В Україні вимагають заборонити прокат російського фільму "Август"

Київські організації Спілки української молоді, Молодіжного націоналістичного конгресу та Молодого Народного Руху вимагають заборони прокату російського фільму Август. Восьмого режисера Джаніка Файзієва.

Як повідомляє прес-служба Молодого народного руху, для цього активісти звернулися з поданням до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Державного агентства України з питань кіно та Служби безпеки України.

В українських молодіжних організаціях вважають, що даний фільм "розпалює міжнаціональну ворожнечу й ненависть до братнього нам грузинського народу, тому публічний показ такого кіно в Україні неприпустимий".

"Зокрема, в ньому свідомо перекручуються факти і має місце політизований сюжет, що однобічно висвітлює трактування російсько-грузинської війни 2008 року", — зазначили в громадській організації.

У свою чергу, Всеукраїнське об`єднання Свобода також вважає неприпустимими публічні покази в Україні "кремлівської агітки Август. Восьмого, дозвіл на прокат якої видав режим Януковича".

"Метою фільму, який вже заборонили в Молдові та Азербайджані, є маніпулювання масовою свідомістю з метою обілити російський імперіалізм узагалі та вторгнення до Грузії і окупацію частини її території зокрема. Відповіддю на такі дії режиму повинен стати глядацький бойкот цього відвертого творіння російського агітпропу та відмова кінопрокатників показати цю стрічку в своїх мережах", — заявив заступник голови ВО Свобода Андрій Мохник.

На підтримку цього протесту в мережі Facebook відкрита сторінка Ні російській кінопропаганді — No Russia lie.

Нагадаємо, раніше виник скандал навколо російського фільму Мы из будущего-2. У лютому 2010 року Міністерство культури й туризму України заборонило прокат картини, оскільки "деякі епізоди містять сцени, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу".

Корреспондент