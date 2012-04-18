Кіркорова хочуть відлучити від церкви

Професор Московської духовної академії протодиякон Андрій Кураєв пропонує відлучити від церкви співака Філіпа Кіркорова, який хрестив свою доньку, народжену від сурогатної матері.

Як передає Газета.Ru, А.Кураєв вважає, що священик, який хрестив доньку Ф.Кіркорова, як і сам співак зі своєю дружиною порушили церковні правила.

«Основи соціальної концепції Російської православної церкви кваліфікують сурогатне материнство як поведінку, неприйнятну для християнина, оскільки воно руйнує поняття сім`ї як таємниці двох людей і заподіює з часом біль фізичній матері дитини. А те, що в Кіркорова дитина народжена в результаті сурогатного материнства, ніколи не приховувалося», – пояснив свою позицію А.Кураєв.

Як повідомляли ЗМІ, таїнство хрещення було здійснене у Вербну неділю в московському храмі Іллі Пророка в Обиденському провулку його настоятелем ігуменом Тимофієм (Подобєдовим). На торжестві була присутня велика кількість зірок шоу-бізнесу. Обурення авторів публікацій викликав той факт, що Ф.Кіркоров після того, як таїнство було здійснено, звернувся до присутніх із амвона храму. Крім того, як стверджувалося в публікаціях, сам храм на час хрещення доньки зірки закрили для простих прихожан. У блогах висловлювалася думка, що те, що відбувалося в храмі, могло образити віруючих значно більше, ніж акція панк-групи Pussy Riot, за яку заарештовано трьох її учасниць.

Крім того, продовжив протодиякон А.Кураєв, на викладеному в Інтернеті відео з хрестин видно, що священик у своїй промові після таїнства «розділяє захоплення Кіркорова й напоумливі слова з приводу сурогатного материнства не говорить».

«У людей виникає відчуття, що канони багатих і знаменитих людей не стосуються, що у нас два канонічних права: одне для звичайних прихожан, інше для спонсорів. Навряд чи це добре відчуття й бажане для Церкви», – сказав протодиякон.

Разом із цим, на думку А.Кураєва, коли Ф.Кіркоров почав говорити вітальне слово з амвона, «по відео ми не можемо помітити, щоб настоятелю, який стоїть поряд, було від цього хоч трішки незручно».

А.Кураєв прокоментував ситуацію і в своєму блозі, зазначивши, що «таких батьків треба не вітати, а накладати єпитимію й відлучати від Церкви на декілька років».

