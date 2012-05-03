Начерк Сезанна продали за 19 млн. дол.

Акварельний начерк французького художника Поля Сезанна до Гравців у карти у вівторок, 1 травня, був проданий за 19 мільйонів доларів на аукціоні Christie`s, повідомляє Agence France-Presse.

Ця акварель, розміром 46,7 на 30,5 сантиметра, останній раз виставлялася на публіці в 1953 році. Малюнок вважався загубленим. Однак фахівці Christie`s, знайомі з начерком до Гравців у карти за чорно-білою фотографією, виявили його у приватній колекції доктора Хайнца Ейхенвальда, що проживав у Техасі.

Гравці у карти - це серія з п`яти картин, написаних Сезанном у період з 1890 по 1896 роки. Картини відрізняються між собою кількістю зображених гравців у карти і розміром. Чотири полотна зберігаються у музеях, а п`яте у лютому 2012 року було придбано королівською династією Катару за чверть мільярда доларів.

2 травня свої торги витворами мистецтва імпресіонізму і модернізму проведе аукціонний дім Sotheby`s. Очікується, що топ-лотом торгів стане один з чотирьох варіантів картини Крик Едварда Мунка. Картину оцінили в 80 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 12 квітня у Сербії затримали викрадачів, які намагалися продати картину Сезанна всього за 3,5 млн євро.

Lenta.ru

