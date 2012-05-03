Негатив про підготовку до Євро-2012 - боротьба за туристів

Негативна інформація про підготовку української туристичної інфраструктури до Євро-2012 викликана вступом України у конкурентну боротьбу за перерозподіл світового туристичного потоку.

Таку думку УНІАН висловила голова Державного агентства України з туризму і курортів Олена Шаповалова.

«Те, що зараз відбувається в ЗМІ, - це дуже активна компанія антипіару, оскільки Україна, подавши заявку на проведення Чемпіонату Євро-2012, вступила в боротьбу за переділ світового туристичного потоку. Україна хоче одержати частину світового туристичного потоку, який до 2012 року, за прогнозами фахівців Всесвітньої туристичної організації, складе 1 млрд чоловік, і Україна претендує на якусь частину цього мільярда», - сказала вона.

За словами О.Шаповалової, всього під час Євро-2012 Україна розраховує прийняти близько 1 млн чоловік.

«За підсумками 2011 року в Україні відбувся приріст на 20% щодо в`їзного туризму. Це дуже хороший показник, оскільки світовий показник зростання туристичного потоку всього 4%, а в нас - 20%. Ми, як державний орган, розраховуємо, що Євро-2012 стане нашою стартовою сходинкою в світ так званого великого туризму», - сказала вона.

За словами О.Шаповалової, попередній моніторинг, проведений наприкінці квітня, показав, що місць для розміщення гостей Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Україні достатньо.

«За попереднім моніторингом, який був зроблений за завданням Президента України, місць розміщення різної категорії досить - як гуртожитків, так і готелів категорії 3-4 зірки», - сказала вона.

У той же час, О.Шаповалова зазначила, що «немає місць у 5-зіркових готелях, але вболівальники і фани не претендували на розміщення в них».

«У таких об`єктах розміщуватиметься офіційна сім`я УЄФА, але з її розміщенням немає жодних проблем. Контракти були зроблені ще в 2009 році, і всі ці контракти підтверджені», - сказала вона.