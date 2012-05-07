У «Парку Київська Русь» 9 травня - "Сказання про богатирів"

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 9 травня відбудеться тематична програма "Сказання про богатирів".

Як повідомили у прес-службі Парку, цього дня пройдуть богатирські змагання за участю глядачів - на звання найвлучнішого, найспритнішого та найсильнішого. Також відбудуться шоу княжих вершників і майстер-клас зі слов`янської каліграфії.

На території Парку працюватимуть середньовічний тир, княжа конюшня, дитячий майданчик, середньовічна кухня та костюмерна з князівським убранням.

У прес-службі Парку нагадують, що школярі мають змогу відвідати захід безкоштовно, в рамках Всеукраїнської благодійної дитячої акції "Новий Древній Київ".

У "Парк Київська Русь" можна дістатися маршрутним автобусом: відправлення від станції метро Видубичі (зупинка біля супермаркету "Фуршет"). Інтервал руху у "Парк Київська Русь" - 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Подробиці на сайті Парку



