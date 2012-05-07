Cьогодні стартує V фестиваль православних ЗМІ

Сьогодні у Макіївці на Донеччині відбудеться відкриття V всеукраїнського фестивалю православних засобів масової інформації, провідна тема якого - «Участь єпархіальних ЗМІ у загальноцерковних інформаційних проектах».

Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української Православної Церкви, у фестивалі беруть участь близько 100 представників Синодального та єпархіальних інформаційно-просвітницьких відділів УПЦ та РПЦ, головні редактори церковних видань, дизайнери, кіно- та телережисери з України та Росії.

За словами організаторів, цього року у програмі фестивалю відбудуться майстер-класи за напрямками (телебачення, радіо, преса, інтернет, прес-служби); круглі столи на теми: «Священик в інтернеті та на екрані», «Технології формування позитивного образу Церкви та церковних діячів в інформаційному просторі РПЦ та УПЦ»; семінар-практикум з питань особливостей роботи нішевих та корпоративних ЗМІ, ділова гра «Фандрайзінг — залучення фінансових засобів на реалізацію соціальних та інформаційних проектів єпархій», а також фестивальна частина з парадом презентацій нових проектів і сміливих творчих рішень, утілених протягом року.

Робочі засідання та круглі столи проходитимуть у монастирях Донецької єпархії УПЦ.

За новинами V фестивалю православних ЗМІ можна стежити на інтерактивному сайті festzmi.org.

Захід триватиме до 12 травня.