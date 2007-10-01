Найстарший театр України святкуватиме своє 90-річчя

Сезон 2007/2008 стане для Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 90-м. Театр радо вітатиме усіх своїх шанувальників і презентуватиме нові прем’єри.

З нагоди цієї дати з 4 по 7 жовтня 2007 року Заньківчани запрошують киян переглянути 4 вистави на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

“Амадей” Пітера Шеффера. Режисер – з.д.м.України Вадим Сікорський, художник – нар.худ.України Мирон Кипріян, муз.оформ. – Іван Небесний, у головних ролях: н.а.України Богдан Козак, Юрій Хвостенко, Олександра Люта, з.а.України Григорії Шумейко.

Відомий віденський композитор Антоніо Сальєрі має все: визнання, гроші, владу, вважає себе найщасливішою людиною у світі. Сам Господь допомагає здійсненню його мрій. Тим часом, у місті з’являється молодий талант Європи Вольфганг Амадей Моцарт. Своєю щирістю і безпосередністю він здобуває прихильність імператора. Така ж як і Вольфганг- сповнена життя - його музика. Легкість і глибину її може гідно оцінити лише Сальєрі. Це стає для нього нестерпною мукою...

Та вистава, власне, не про музику. Про мистецтво, звідки воно злітає... А також про людяність, доброту, любов...

Актори легко переходять з пристрасті у пристрасть, ведучи за собою глядача, що затамував подих то від несподіваного комізму ситуацій, то від трагізму. Глядач не може залишитись байдужим до долі одного з кращих композиторів світу.

Вистава підкреслює вічну істину: життя митця можна зробити нестерпним, знищити його фізично, забути його могилу – він все одно буде жити в своїх мелодіях, картинах, виставах...

“У.Б.Н.” (Український буржуазний націоналіст) Галини Тельнюк. Режисер – Мирослав Гринишин, художник – з.д.м.Польші Валерій Бортяков, муз.оформ.- Леся Тельнюк, у головних ролях: н.а.України Федір Стригун, н.а.України Таїсія Литвиненко, н.а.України Богдан Козак, н.а.України Євген Федорченко, Ярослав Кіргач, Надія Шепетюк.

Колишній політв’язень Зенон, легенда українського Опору, після здобуття Україною незалежності несподівано самоусунувся від великої політики, оселився в провінції, живе самотньо типовим пенсіонерським життям. Наближаються вибори і знайомі з минулого агітують його стати до боротьби „за світле майбутнє”, але разом з їх кандидатом.

Зенона ім’я – не заплямоване, зможе повести людей за собою. Але куди їх повести разом з давнім ворогом і його людьми. Акторам вдалося перетворити складну дилему на захоплюючий поєдинок переконань.

Актори поведуть за собою глядача, змусять його, затамувавши подих, слідкувати за внутрішнім конфліктом героя. Глядач легко прочитає авторську метафору, впізнаючи у появі персонажів багатьох сучасних постатей.

Але вислід вистави незмінний: про які б гроші, посади, маєтки і літаки не йшлось, завжди залишаться люди, які гостро відчуватимуть Шевченка: “Ох, не однаково мені...”.

“Валентин і Валентина” Михайла Рощина. Режисер – н.а.України Алла Бабенко, художник – Наталія Руденко-Краєвська, у головних ролях: Наталя Боймук і Назар Московець.

Двоє закоханих студентів. Зустрічаються, проводять разом час. Ідилія мала б закінчитись весіллям… Та, їм лише по вісімнадцять. Вона – із забеспеченої родини, він – син провідниці. Кохання наштовхується на перші труднощі…

Для них, здавалось би, все вирішено: кохають і хочуть бути разом. Але рідні й друзі повторюють – любові немає, розчаруються, розійдуться, поламають одне одному життя... Актори перетворюють сімейне з’ясування стосунків у захоплюючий монолог пошуку щастя.

Глядач буде його шукати разом з акторами, згадуватиме давно забуте і залишить в собі надію на те, що світ може бути досконалим.

Але вислід незмінний: як би не забороняли батьки, що б не казали друзі, які б складності не виникали – відсутність грошей, житла, нерозуміння оточення – двоє все одно будуть щасливі своїм коханням, якщо це справді кохання…

“Візит літньої пані” Фрідріха Дюрренматта. Режисер – н.а.України, лауреат Національної премїї України ім. Т. Шевченка Федір Стригун, художник – з.д.м.України Людмила Боярська, муз.оформ. – Іван Небесний, у головних ролях: н.а.України Федір Стригун, н.а.України Таїсія Литвиненко.

Мешканці маленького містечка Гюлен ведуть спокійне провінційне існування. Після приїзду його колишньої мешканки пані Клер Цаханасян життя там прискорюється до шаленого темпу. Справа в тому, що пані запропонувала городянам мільйон за голову чоловіка, який її зрадив...

На перший погляд, яка тут проблема: всі разом відмовимося від аморальної пропозиції! Адже ж він, цей бідолаха Іль - друг, колега, просто “свій серед своїх”. Але це тільки на перший погляд...

Актори легко поведуть глядача за собою, від картини до картини, занурюючись у бій добра зі злом. Глядач легко прочитає авторську метафору і впізнає в гюленцях сучасне суспільство.

Нічого в світі не буває одноликим. Де є темрява, є й світло, є ненависть – є любов. Кожен робить вибір самостійно. Виборів на шляху трапляється багато. Але поки ті двоє закоханих кружляють по колу сцени – надія, що ми зробимо його правильно, не полишає...

Тетяна Батицька