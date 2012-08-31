19-ий «Форум видавців у Львові» очікує на 800 учасників

Найбільша книжкова подія України 19-ий Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» цьогоріч відбудеться 12-16 вересня.

Як повідомляють організатори, цього року Форум очікує близько 800 учасників із України, Польщі, Росії та Європи, які презентуватимуть останні новинки книговидання, проводитимуть автограф-сесії, майстер-класи, обговорення та дискусії. Традиційно під час відкриття Форуму видавців відбудеться нагородження переможців премії «Найкращої книги Форуму-2012».

7-ий Львівський міжнародний літературний фестиваль відправлятиме гостей у мандри світом та часом, адже 2012 літературно-фестивальний рік робить акцент на трьох елементах – на подорожах та на двох вагомих постатях літературного процесу (поет-філософ Григорій Сковорода і письменник-художник Бруно Шульц).

Фестиваль очікує на гостей із різних міст України та 16 країн світу: Австралії, Австрії, Великої Британії, Грузії, Латвії, Македонії, Норвегії, ПАР, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, США, Хорватії, Чехії та Швеції. Письменники знайомитимуть відвідувачів із культурними традиціями, літературними особливостями країн, зі своїми творчими новинками та планами.

Головний гість літературного фестивалю – британський письменник DBC Pierre. Лауреат Букерівської премії, яку він отримав за свій роман «Vernon God Little». Спеціально до Форуму українська перекладачка Галина Шиян готує переклад останньої книжки письменника «Світло згасло у Країні Див» за літературною редакцією Юрія Андруховича, який і представить ДіБіСі П’єра фестивальній публіці.

Вже відомі перші спеціальні гості Літфесту. Це сербська письменниця, драматург та театральна режисерка Віда Огнєнович, один із найвідоміших у світі на сьогодні польських поетів Адам Загаєвський, австрійський письменник, журналіст і перекладач Мартін Поллак, а також польський письменник, драматург та есеїст Генрик Гринберг.

Окрім того, відбуватимуться й фестивалі в межах фестивалю: цьогорічна новинка – фестиваль літературних фестивалів «Контекст», фестиваль «Бруно Шульц: до 120-річчя від дня народження і 70-річчя трагічної загибелі», Фестиваль «Від Сковороди до Сковороди:: 290 років від дня народження», а також фестиваль перекладів «TRANSLIT». І, звичайно ж, не обійдеться без «Ночі поезії та музики нон-стоп».

На гостей Форуму видавців та Літфесту чекають також виставка всесвітньо відомого іспанського ілюстратора Пабло Амарго, вистава за віршами нобелівського лауреата Томаса Транстреммера та багато інших літературно-мистецьких заходів.

Ознайомитися з програмами можна тут.