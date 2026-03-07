Внаслідок удару по Харкову кількість загиблих різко зросла (фото, відео)

На місті удару працюють рятувальники і кінологи.

У Харкові на місті російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла чотирьох загиблих людей.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи", - деталізували рятувальники.

Відео дня

Повідомляється, що під завалами ще можуть знаходитись люди.

Як додали в МВС, внаслідок удару зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

"Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей", йдеться у повідомленні.

Нічний удар по Харкову

В Ніч на 7 березня окупанти вдарили балістичними ракетами по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих. Також під завалами було знайдено тіло загиблої людини: нею виявилась 65-річна жінка.

Про влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок, розповів мер міста Ігор Терехов. За його словами, будівля практично вщент зруйнована. Попередньо, під завалами п'ятеро людей, але дістатися туди наразі неможливо через пожежу.

Окрім того, в Чугуєві на Харківщині чоловік та жінка постраждали внаслідок російського удару. Близько 01:20 росіяни поцілили дроном по приватному будинку. На місці влучання спалахнула пожежа, вогонь охопив близько 40 кв. метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: