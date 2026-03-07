Бензин стрімко дорожчає: служби таксі відповіли, чи підвищать вартість поїздок

Компанії наразі уважно спостерігаютьза ситуацією на ринку пального.

На тлі стрімкого зростання цін на бензин в Україні зростає собівартість усіх перевезень, зокрема й таксі. УНІАН з’ясував у представників популярних сервісів Bolt та Uklon, чи мають вони намір підвищувати тарифи для пасажирів.

У сервісі Bolt зауважили, що уважно спостерігають за ціною пального. І поки що стрімке подорожчання бензину не знайшло свого відображення у поточних тарифах.

"Наша система динамічного ціноутворення передусім реагує на баланс попиту та пропозиції в конкретний момент часу та конкретному місці, а не на окремі зовнішні чинники", - розповів генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик у коментарі УНІАН.

Втім, якщо зростання цифр на стелах АЗС буде тривалим, то вартість поїздок буде переглядатись.

"Ми розуміємо, що суттєве та тривале зростання вартості пального неминуче вплине на економіку поїздок. Усе залежатиме від подальшої динаміки цін на пальне та загальної ситуації на ринку. Якщо зростання вартості пального буде суттєвим і тривалим, це може впливати на економіку поїздок і, відповідно, на середній рівень тарифів", - додав Павлик.

В компанії зазначають, що поїздки мають бути економічно обґрунтованими для водіїв, аби сервіс залишався доступним. Проте система ціноутворення враховує багато чинників, тому спрогнозувати конкретний відсоток підвищення тарифів поки важко.

"Наразі складно прогнозувати конкретні цифри можливого зростання… Ключовими факторами зміни вартості поїздок завжди залишаються зовнішні обставини, які впливають на кількість активних водіїв у певний час і в конкретній локації, а також на кількість пасажирів, які одночасно замовляють поїздки. Саме співвідношення цих показників формує кінцеву ціну", - підсумовують у Bolt.

У свою чергу, в Uklon відповіли УНІАН, що теж реагуватимуть на поточне зростання цін на пальне і відповідні прогнози експертів. Проте вони теж не можуть спрогнозувати точний відсоток подорожчання власних послуг.

"Ми слідкуємо за ситуацією, прогнозами експертів та офіційними коментарями представників влади і будемо реагувати відповідно. Також аналізуємо звернення водіїв-партнерів в службу підтримки. Наразі дуже рано говорити про будь-які зміни в фінальній ціні для користувачів", - каже Chief Ride-hailing Officer Uklon Олена Орлова.

Вона додає, що компанія працює за принципом динамічного ціноутворення.

"Це автоматизована математична модель, яка в режимі реального часу аналізує різні параметри, щоб збалансувати попит та пропозицію на ринку. Водночас на баланс попиту і пропозиції можуть впливати різні фактори, наприклад, час доби, погодні умови, ситуація з громадським транспортом, дорожні роботи, збої або пікові навантаження (наприклад, після тимчасового припинення роботи метро) тощо", - підсумувала представниця Uklon.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який "намагався пройти через неї. Перекриття протоки позначилося на ринку - ціни на "чорне золото" та пальне почали зростати по всьому світу, в тому числі і в Україні.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що ціни на бензин та дизель на українських АЗС будуть лише зростати протягом наступного тижня, якщо тільки США раптом не оголосять про повноцінне відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

При цьому він вважає, що в Україні потенційно можливий невеликий дефіцит пального ближче до кінця березня, оскільки один з головних постачальників пального - польський концерн Orlen, а також Німеччина заявили про зменшення постачань.

