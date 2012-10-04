Громада Бучача передала Лувру Дияконські ворота роботи Пінзеля

Громада Бучача на минулому тижні передала для експонування в Луврі Дияконські ворота із церкви Покрови Святої Богородиці роботи Іоанна Георгія Пінзеля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу охорони пам’яток обласне управління архітектури Ярослав Пелихатий, взамін церква отримала антипедії І.Пінзеля, які зберігалися в обласному художньому музеї.

«Це була позиція громади. Коли приїжджав міністр культури України Михайло Кулиняк, голова Бучацької райради наполіг, щоб взамін Дияконських воріт на час їх експонування у Франції до церкви повернули антипедії. Передача дияконських воріт відбулася в присутності представника посольства Франції в Україні, на його присутності також наполягала громада», – пояснив Я. Пелихатий.

За його словами, після повернення з виставки у церкву Св. Покрови дияконських воріт, антипедії знову повернуть до обласного музею.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня жителі Бучача на зборах міської громади прийняли звернення до Президента України та керівників місцевої влади з проханням повернути у храми міста вилучену церковну атрибутику робіт славетного місцевого скульптора І. Пінзеля. У зверненні вони також вказали на недопустимість вилучення з церкви Святої Покрови Дияконських воріт роботи І.Пінзеля та вивезення їх з України для демонстрації на виставці у Луврі. Свою позицію вони мотивували переконанням, що після виставки у Франції цінні реліквії вже ніколи не повернуться у їхнє рідне місто, оскільки раніше було вилучено і не повернуто Бучацьке Євангеліє, Книгу Мінея, Царські ворота роботи І. Пінзеля.

Саме тому жителі міста не надали реліквії представникам музею, які приїхали у місто за дорученням М. Кулиняка 31 липня. При цьому громада посилалась на рішення районної ради, яка у 2009 році заборонила вивезення предметів історико-культурної спадщини за межі району.

7 серпня у Бучач приїхав особисто М. Кулиняк, але громада теж відмовилась надавати роботи І. Пінзеля із церкви, поставивши умову, щоб при передачі Дияконських робіт були представники Франції. Вони також наполягали, щоб на час відсутності дияконських робіт у церкву повернули антипедії роботи І. Пінзеля.

Довідка УНІАН. Виставка робіт видатного українського скульптора середини 18 ст. Іоанна Георгія Пінзеля відкриється у Луврі 21 листопада. На ній буде представлено дві реліквії з фонду обласного художнього музею («Відсічення голови Іоанна Предтечі», «Святий Вікентій»), чотири – з обласного краєзнавчого музею («Алегорія мужності», «Алегорія мудрості», «Алегорія віри», «Алегорія любові»), а також Дияконські ворота із бучацької церкви Святої Покрови.

Також організатори виставки хотіли бачити в експозиції кам’яну скульптуру святого Онуфрія, яка зберігалась у храмі в селі Рукомиш. Однак після нещодавньої руйнування храму громада сховала скульптуру і відмовилась надавати її для експозиції в Луврі.