Останки нобелівського лауреата ексгумують у Чилі

Ексгумацію останків знаменитого чилійського поета Пабло Неруди, який помер у вересні 1973 року майже відразу після військового перевороту в південноамериканській країні, за офіційною версією, від наслідків раку простати, проведуть у першій половині квітня, повідомляють місцеві ЗМІ.

Раніше чилійський суд постановив провести ексгумацію, яка дозволить поставити крапку в сумнівах щодо обставин смерті поета. Деякі експерти вважають, що справжньою причиною смерті Неруди могло стати умисне вбивство в госпіталі, де він тоді перебував.

Розслідування обставин смерті лауреата Нобелівської премії з літератури почалося в минулому році за запитом Компартії Чилі, до якої належав поет. Тоді колишній шофер Неруди заявив, що насправді того отруїли агенти диктатури Аугусто Піночета.

Суддя Маріо Каррос дозволив провести ексгумацію після позитивної відповіді з боку представників судової медицини - вони повідомили, що останки поета є сенс досліджувати, незважаючи на значний час, що минув після його смерті.

РІА Новости

