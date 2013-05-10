У Тернополі розпочався фестиваль «Цвіт вишиванки»

У Тернополі розпочався VI Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки».

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів фестивалю, голова правління обласного благодійного фонду «Цвіт вишиванки» Євген Філь, перший день заходу пройде під знаком дитячої вишивки та дитячого костюма.

«Сьогодні відбудеться велика дитяча концертна програма «Вишиваночка», учасниками і ведучими якої будуть лише діти. Також проведемо конкурс на кращий дитячий національний костюм з елементами вишивки ручної роботи. У конкурсі візьмуть участь діти з різних областей України та з-за кордону», - розповів Філь.

Завтра на фестивалі представлять виставку донеччанина Віктора Топілка, який об’їздив села 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження, щоб відновити притаманну їм вишивку.

«Окрім учасників з різних областей України, які привезуть притаманні їхньому краю вишиванки, свою виставку влаштують і представники української діаспори», – зазначив Філь.

В останній день заходу буде створено «Рушник фестивалю». На цьому рушнику майстри вишиють символи, орнаменти та узори кожної області України, а також країн, у яких проживає українська діаспора.

Триватиме фестиваль на Театральному майдані.

Кожного дня в рамках фестивалю відбуватимуться виставки-продажі майстрів художніх промислів з різних регіонів України, а також майстер-класи майстринь з вишивання.

Завершиться фестиваль у неділю ввечері концертною програмою та святковим феєрверком.