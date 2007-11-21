Ющенко визначив тест номер один для кожного українця

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Українському домі у Києві взяв участь у відкритті виставки «Україна пам`ятає! Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії відкриття, Президент зазначив, що трагедію Голодомору 1932-1933 років можна розглядати у декількох вимірах, це, зокрема, чисто людський вимір з огляду на масштаби жертв, а також національний вимір та вимір міжнародний.

В. ЮЩЕНКО нагадав, що за радянських часів українців привчали забувати власну історію. «Нас примушували трагедію 1932-1933 років вирвати із життя», - сказав Президент.

Він також зазначив, що тестом номер один для кожного українця є запитання: «Для тебе особисто це трагедія чи не трагедія?».

За словами В.ЮЩЕНКА, нація, яка забуває жертв таких трагедій, не має перспектив.

«Ця виставка – це той дзвін… що ми так не можемо жити», - сказав Президент.

Він також вкотре розкритикував владу Києва за відсутність у столиці пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років. За його словами, у суботу представники влади та громадськості покладатимуть квіти до пам’ятного знаку, який лише є знаком на тому місці, де має бути повноцінний меморіал.

«Це та шанобливість, з якою нація ставиться до своєї трагедії?» - запитав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в Україні вшановуватимуть жертв Голодомору 1932-33 років.