Сьогодні відкривається 66-й Каннський кінофестиваль

Сьогодні у Франції відбудеться відкриття 66-го Каннського кінофестивалю.

Як повідомляє РІА Новости, цьогорічний фестиваль пройде з 15 по 26 травня. Відкриє його стрічка австралійського режисера База Лурмана "Великий Гетсбі" з Леонардо Ді Капріо у головній ролі.

Як пише газета «КоммерсантЪ», до журі фестивалю увійде багато знаменитостей: Ніколь Кідман, Крістоф Вальц і президент - режисер Стівен Спілберг.

Серед номінантів відомі режисери - Роман Поланскі з фільмом "Венера у хутрі", брати Коени ("Усередині Льюїна Девіса"), Асгар Фархаді ("Минуле") і Абдельлатіф Кешиш ("Життя Адель").

Також на фестивалі відбудуться прем`єри нових робіт Франсуа Озона "Молода і прекрасна" і Такасі Міїке "Солом`яний щит", Ніколаса Віндинга Рефна "Тільки Бог пробачить".

Як зазначає видання, Рефн є найбільш вірогідним кандидатом на "Золоту пальмову гілку", хоча конкурентами йому можуть стати американці Джеймс Грей ("Іммігрант") і Олександр Пейн ("Небраска").

Як повідомляв УНІАН, на кіноринку 66-го Каннського міжнародного кінофестивалю працюватиме Український національний павільйон.

У рамках роботи Українського павільйону сучасне українське кіно буде представлено готовими проектами, а також роботами, які перебувають на різних стадіях виробництва.

Вже традиційно на Каннському кіноринку будуть представлені головні українські кінофоруми: Міжнародний кінофестиваль «Молодість» і Одеський міжнародний кінофестиваль. На нинішньому МКФ у Каннах українські фільми не будуть представлені у конкурсних програмах.