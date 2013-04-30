На кінофестивалі в Каннах працюватиме Український національний павільйон

Організовує його діяльність Державне агентство України з питань кіно спільно з Національним центром Олександра Довженка за підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та компанії «Міжнародні авіалінії України», повідомили УНІАН у прес-службі Держкіно.

У рамках роботи Українського павільйону сучасне українське кіно буде представлене готовими проектами, а також роботами, що перебувають на різних стадіях виробництва.

Вже традиційно на Каннському кіноринку будуть представлені головні українські кінофоруми: Міжнародний кінофестиваль «Молодість» та Одеський міжнародний кінофестиваль.

Крім основних заходів, у павільйоні буде представлена кінодистриб’юторська компанія B&H. Також за підтримки фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» відбудеться виступ скрипалів Іллі Бондаренко (11 років) та Тетяни Жмендак (11 років).

Голова Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова зазначила, що на цьогорічному МКФ у Каннах українські фільми у конкурсних програмах участі не братимуть.

«Але Каннський кінофестиваль – це не лише конкурсні змагання: в рамках цього форуму проводяться також різноманітні спеціальні події та кіноринок, який є місцем зустрічі професіоналів кіноіндустрії з усього світу», - зазначила вона.

За словами К.Копилової, «організація Українського павільйону в рамках одного з найбільших та найпрестижніших кінофорумів світу – Канського МКФ – є важливим завданням для просування українських кінопроектів, популяризації українського кіно, сприяння пошуку іноземних інвестицій та копродукції фільмів».

«Я називаю наш національний павільйон Кінопосольством України розміром 50 кв. м», - зазначила вона.

Цього року Український національний павільйон шостий рік поспіль стане майданчиком для роботи українських та європейських кінопрофесіоналів. Він об’єднає представників продакшн-компаній, а також незалежних українських режисерів і продюсерів, дистриб’юторів та фестивальних менеджерів, зазначили в Держкіно.