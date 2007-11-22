У Івано-Франківську встановлять пам’ятник засновнику міста Потоцькому

Влада Івано-Франківську планує встановити пам`ятник засновнику міста польському шляхтичу Андрієві Потоцькому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Управління архітектури та містобудування Івано-Франківська Ігор ГАРКОТ.

За його словами, оплата проектних та підготовчих робіт передбачена в бюджетній резолюції на 2008 рік, яка зараз обговорюється громадськістю міста.

Довідка УНІАН. Місто Станіслав (нині Івано-Франківськ) заснував на берегах двох річок Бистриця-Солотвинська і Бистриця-Надвірнянська польський шляхтич Андрій Потоцький у 1662 році, який був власником цих земель. Він назвав місто на честь свого сина Станіслава.

Спочатку біля невеликого українського села Заболоття була збудована фортеця. 7 травня 1662 року Андрій Потоцький видав привілей про надання фортеці Магдебурзького права і з того часу цей день вважається офіційною датою заснування міста. У 1663 році король Ян Казимир юридично підтвердив місту дію Магдебурзького права та затвердив перший міський герб.

У 1962 році Станіслав було перейменовано на Івано-Франківськ на честь видатного письменника Івана Франка та з нагоди 300-ліття заснування міста.