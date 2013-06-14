Тридцять годин джазу у Львові - стартував Alfa Jazz Fest

Львів - третє українське місто, яке приймає світових виконавців. Хедлайнерами Міжнародного джазового open-air фестивалю Alfa Jazz Fest є контрабасист Чарлі Хейден, джазовий трубач Тілль Бреннер і норвезька новаторка Бугге Весселтофта, передає 5 канал.

Як повідомляє LB.ua, 13 червня, у перший день фестивалю відкрив концерт одного з найбільш затребуваних басистів сучасності Авішаі Коен, на рахунку якого більше десятка студійних альбомів.

Після нього на сцену вийшов колектив з Нового Орлеана Dirty Dozen Brass Band.

З українських музикантів на фестивалі виступлять гурт Z-Band, співачка Джамала та інші.

Alfa Jazz Fest триватиме по 16 червня 2013 року.