Украинский музыкальный фестиваль - «The Best City» стартует через 11 дней

Через 11 дней (12 июля), в Днепропетровске откроется второй украинский международный фестиваль «The Best City.UA». Хедлайнеры фестиваля – группы «Scorpions», «Hurts», «Guano Apes», «Мумий Тролль», «Вопли Видоплясова», «Ленинград» и другие - за 3 дня на 4 сцены выйдут 120 исполнителей - мировые и отечественные звезды. Свою поддержку фестивалю высказал солист группы «Scorpions» Клаус Майне. ««The Best City.UA» – становится новым брендом Украины. Это лучший музыкальный город рок-н-ролла» под открытым небом. Это город, который наполнен настоящими украинскими традициями и колоритом. Это город, в котором три дня невозможно заснуть от переполняющих эмоций от качественной музыки», - сказал Вице-премьер-министр Украины и Глава оргкомитета фестиваля Александр Вилкул.

В этом году за 3 дня «The Best City.UA» на 4 сцены фестиваля выйдут 120 исполнителей - мировые и отечественные рок-звезды. Одним из хедлайнеров нынешнего фестиваля стала группа «Scorpions» - легенда мирового рока. На фестивале они отыграют специальный фестивальный сет «Rock’N’Roll For Ever».

Вице-премьер отметил, что группа с огромным удовольствием приняла приглашения об участии в фестивале. Об этом Клаус Майне написал в своем письме.

«Фестиваль Бест Сити может стать одним из брендов Вашей страны, – пишет Клаус Майне. - Так что организаторы правильно делают, что развивают его. И я поддерживаю это. Музыка - универсальный язык. А Бест Сити – универсальный посол вашей страны, который может многим людям, любящим хорошую музыку, рассказать об Украине (полную версию письма читайте на официальной странице Вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула в сети Fecebook https://www.facebook.com/OleksandrVilkul)», - процитировал Александр Вилкул.

Во время фестиваля «The Best City.UA» свою новую концертную программу представит британская группа «Hurts». А группа «Мумий Тролль» впервые сыграет на публике песни своего будущего альбома, который будет презентован в августе во Владивостоке.

«Я горжусь, что фестиваль музыки - Бест Сити - создает дополнительные возможности рассказать и заявить об Украине в мире», - сказал Александр Вилкул.

«В прошлом году за 3 дня на фестивале побывало более 50 тысяч зрителей. Это цифра говорит о многом. Мы задали высокую планку и в этом году поднимем ее еще выше», - сказал Александр Вилкул.

Также, впервые в Украине на «The Best City.UA – 2013» будет задействована водная система туманного кондиционирования воздуха и защиты от пыли.

На фестивале будет обустроена арт-территория, посвященная традиционному виду казацкого искусства - Петриковской росписи, который в этом году номинируется ЮНЕСКО на получение статуса всемирного культурного нематериального наследия человечества.

Фактически вдвое увеличилось количество мест питания. Также будет работать зона отдыха и развлечений для детей.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности и общественного порядка. Охрану фестиваля будут обеспечивать около 500 работников правоохранительных органов и частных охранных структур.

Справочно:

*Один из крупнейших в Европе – украинский музыкальный фестиваль - «The Best City-2013» пройдет 12,13,14 июля в Парке отдыха «Новоселица» (12 км от г. Днепропетровск).

* ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЙ / MAIN STAGE:

12 июня (пятница): ТНМК, Вопли Видоплясова, Ночные Снайперы, Guano Apes, Hurts

13 июня (суббота): LUMIERE, Kozak System, Дельфин, Би-2, Ленинград, Мумий Тролль,

14 июня (воскресенье): Мотор’ролла, Lacuna Coil, Сплин , Enter Shikari , Scorpions

*«The Best City.UА» впервые состоялся в 2012 году. Инициатор и организатор фестиваля - Александр Вилкул. За 3 фестивальных дня выступили 77 групп, среди которых более двух десятков хедлайнеров - популярных звезд рок и электронной музыки из Украины, Европы, США и России. В первый, дебютный год, за 72 часа музыкального нон-стопа «The Best City.UA» собрал на своей территории более 50 000 любителей живой музыки.

*Программу фестиваля-2013, а также полный список участников смотрите на официальном сайте фестиваля «The Best City.UA» http://thebestcity.ua/