У Києві відзначать Національне свято Франції

У неділю, 14 липня, в Києві посол Франції Ален Ремі відзначатиме Національне свято, запросивши долучитися до нього представників дипломатичного корпусу, політичної, культурної і артистичної еліти, експертних кіл та громадянського суспільства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства Франції в Україні.

В рамках заходу будуть представлені французькі підприємства, що працюють в Україні. З нагоди Національного свята гості матимуть можливість краще познайомитись із кулінарним мистецтвом Франції, скуштувавши традиційні для неї страви, вишукано сервіровані у «французький спосіб».

Також гості зможуть відкрити для себе досягнення Франції в сфері технологій та ноу-хау, завдяки присутності відомих французьких автомобільних марок, підприємств фармацевтичного та хімічного секторів, а також провідних виробників автомобільних шин та будівельних матеріалів.

Фінансовий сектор Франції представлятимуть банки-партнери, які відіграють важливу роль у розвитку підприємств і партнерських зв’язків.