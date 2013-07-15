Global Gathering 2013 у Києві зібрав аншлаг (фото)

Цієї суботи відбувся під Києвом на аеродромі "Чайка" відбувся фестиваль Global Gathering. Епатажні костюми, модні наряди та космічні образи - фішка цьогорічного кислотного фесту, - зазначає Gazeta.ua.

Традиційний щорічний британський open air фестиваль Global Gathering 2013 у Києві знову зібрав аншлаг. Послухати на живо легендарних світових діджеїв з'їхалися із різних куточків України і з ближнього зарубіжжя.

Цього року фестиваль охопив чотири сцени і 16 годин музики від десятків діджеїв, що представляють популярні напрямки в області танцювальної музики.

Хедлайнерами цьогорічного фестивалю були законодавець сучасної хаус-моди Steve Angello зі стокгольмським андеграундом, Above & Beyond, які уже сім років поспіль посідають місце у Tоп-10 головного діджей рейтингу світу, голландський хітмейкер Fedde Le Grand - один із найвпливовіших фігур танцювальної сцени. Також уперше в Києві була Nina Kraviz із міксом чикагського та ейсід хауса з детройтським техно.

Свято музики і танців тривало аж до ранку.

Перепустка на Глобал коштувала від 450 грн.

Фото: Євген Малолєтка / УНІАН