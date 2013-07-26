Стартувало свято літератури і мистецтва «Лесині джерела»

У місті Новоград-Волинський Житомирської області сьогодні, 25 липня, розпочалося триденне Міжнародне свято літератури і мистецтва «Лесині джерела».

Як розповів кореспонденту УНІАН мер Новограда-Волинського Володимир Загривий, "сьогодні двадцять сьомий рік поспіль мешканці Новограда-Волинського та гості міста вшановують пам'ять всесвітньо відомої поетеси - Лесі Українки".

У "Лесиних джерелах" візьмуть участь керівники обласної та міської влади, професійні та аматорські творчі колективи, письменники, поети, вчені з інших областей України, ближнього і далекого зарубіжжя, офіційні делегації з Росії, Грузії, Білорусі, Хорватії, Польщі, Німеччини.

Цього року свято приурочене до двох пам'ятних дат - 100-річчя з дня смерті Лесі Українки та 50-річчя створення музею Лесі Українки. З цієї нагоди сьогодні, 26 липня, відбувся круглий стіл за участю працівників літературно-меморіальних музеїв України «Ім'я Лесі Українки буде жити в минулому, сьогоденні і майбутньому і у вічності». Також зранку почали роботу виставки та екскурсії.

Сьогодні ж у Новограді-Волинському міському палаці культури ім. Л. Українки відбудеться урочисте відкриття свята та театральне дійство - драма-феєрія «Лісова пісня» у виконанні Львівського драматичного театру імені Лесі Українки.

Завтра в рамках свята головними вулицями міста пройде урочиста хода, відбудуться всеукраїнські конкурси читців, співу, «народна верхівка» за участю кращих аматорських колективів України, діятимуть містечко майстрів, літературно-художній вернісаж, пройде творча акція «Поліська вишивка» з елементами українського весілля, а також народне театралізоване дійство - «Деревлянська Хата - дивами багата».

Також відбудеться презентація рекордного «Рогу достатку» - спільної акції благодійників Новограда-Волинського та ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», а також відкриття «Лави примирення».

Заплановано, що свято завершиться 28 липня концертом заслуженої артистки Росії Світлани Бочкової.

*** Леся Українка (1871-1913) - українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Народилася в Новограді-Волинському. Писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Також працювала в ділянці фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в українському національному русі.