У день відкриття Сорочинський ярмарок відвідали 80 тисяч людей

У день відкриття Національного Сорочинського ярмарку його відвідало близько 80 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв‘язках з громадськістю Полтавського облуправління міліції.

За даними міліції, в перший день роботи ярмарку по лінії ДАІ виявлено 5 фактів порушення чинного законодавства. Троє громадян затримано за керування автомобілем у нетверезому стані, тому їхні машини знаходяться на штрафмайданчиках.

Міліція констатує, що в ярмарку беруть участь 307 підприємств, організацій, установ з них - 230 приватних, більш як 300 майстрів народних промислів і 50 закладів громадського харчування.

На ярмарку широко представлені всі галузі промисловості. У виставці беруть участь всі області України і ряд країн СНД.

Як повідомляв УНІАН, Сорочинський ярмарок - 2013 проходить з 20 по 25 серпня. Ярмаркова площа становить більш як 16 га. Щороку Сорочинський ярмарок відвідує близько 1 млн. осіб. Указом президента України Леоніда Кучми від 1999 року Сорочинський ярмарок одержав статус національного.