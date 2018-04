У Лос-Анджелесі оголошено перших номінантів на ”Золотий Глобус”

У Лос-Анджелесі проходить церемонія оголошення списку претендентів на нагороду Асоціації іноземної преси Голлівуду Golden Globe Awards, яка вважається другою за престижністю після вищої кінематографічної нагороди - "Оскара".

Список номінантів в основних категоріях виглядає таким чином: у номінації "Кращий фільм" конкурують "Американський Гангстер" (American Gangster), "Спокутування" (Atonement), "Порок на експорт" (Eastern Promises), "Великі сперечальники" (The Great Debaters), "Майкл Клейтон" (Michael Clayton), "Людям похилого віку тут не місце" (No Country for Old Men), "Нафта" ("І буде кров", There Will Be Blood).

За "Кращу жіночу роль" боротимуться Кейт Бланшет - "Єлизавета: «Золоте століття» (Cate Blanchett, Elizabeth: The Golden Age), Джулі Крісті – "Далеко від неї" (Julie Christie, Away From Her), Джоді Фостер – "Відважна" (Jodie Foster, The Brave One), Анжеліна Джолі – "Її серце" (Angelina Jolie, A Mighty Heart), Кіра Найтлі – "Спокутування" (Keira Knightley, Atonement).

Серед чоловіків до звання кращого прагнуть Джордж Клуні – "Майкл Клейтон" (George Clooney, Michael Clayton), Денієл Дей-Льюіс - "Нафта" ("І буде кров") (Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood), Джеймс МакЕвой – "Спокутування" (James McAvoy, Atonement), Вігго Мортенсен – "Порок на експорт" (Viggo Mortensen, Eastern Promises), Дензел Вашингтон – "Американський гангстер" (Denzel Washington, American Gangster).

Прийдешня 65-а церемонія вручення "Золотих глобусів" відбудеться 13 січня 2008 року в Беверлі Хіллз, транслюватием церемонію у прямому ефірі буде американський телеканал CBS.

РІА Новини