Будь-яка заява, що лунає в Радбезі ООН не є особистою думкою дипломатів, зауважив він.

Протягом останніх двох засідань Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй відбулася зміна риторики американських дипломатів щодо Росії. Заступник міністра закордонних справ і колишній постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснив, що відбувається.

В коментарі агентству "Укрінформ" він зазначив що зараз США в ООН наполягають на негайному та безумовному припиненні вогню в Україні. І цю позицію чітко демонструють дві поспіль заяви Штатів у Радбезі ООН.

Український дипломат нагадав, що Київ уже давно висловив готовність піти на безумовного припинення вогню, проте таку можливість категорично відкинула російська делегація під час зустрічі в Стамбулі.

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"Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню", – акцентував Кислиця.

Перший заступник глави МЗС також додав, що виступи американських дипломатів у четвер та пʼятницю важливі і в контексті нової зустрічі між Україною та РФ, яка, як очікується, пройде в Стамбулі 2 червня. Він наголосив, що будь-яка заява, що лунає в Радбезі ООН не є особистою думкою дипломатів. Вона відображає офіційну позицію держави, яку цей дипломат представляє.

Війна РФ проти України: інші важливі новини

Колишній держсекретар США Майк Помпео на форумі в Одесі заявив, що США зробили замало, аби зупинити РФ. На його думку, зараз світ рухається до нового "Мінська". При цьому Помпео наголосив, що коли війна завершиться, "не можна повертатися до російського газу", бо Москва у будь-який час може знайти нову ціль для своєї агресії. І це може бути не лише Україна.

Тим часом колишній премʼєр Австралії Тоні Ебботт переконаний, що перемир’я без гарантій не спрацює. За його словами, в такому випадку ми просто отримаємо паузу перед новою атакою РФ.

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