Прикордонники показали відео знищення таких точок запуску ворожих дронів.

У прикордонних населених пунктах окупанти пішли на хитрість і почали запускати дрони через діри в дахах будинків.

Про це повідомляє 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон". "Окупанти вдалися до нових хитрощів для маскування запусків дронів. У прикордонних населених пунктах на території країни-агресорки вони почали облаштовувати отвори в дахах цивільних будівель, через які здійснюють запуск і посадку БпЛА, намагаючись уникнути виявлення з повітря", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що розвідникам "Сталевого кордону" вдалось виявити кілька таких стартових позицій та знищити їх FPV- дронами.

Прикордонники показали відео знищення таких точок запуску ворожих дронів.

Дії окупантів на фронті

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор ЗСУ Віктор Трегубов розповідав про певні новинки, які почав застосовувати ворог для зменшення втрат бронетехніки, а також для маскування дронів. Зокрема росіяни почали натягувати антидронові сітки уздовж доріг. Він зазначав, що також зростає застосування окупантами дронів на оптоволокні.

Трегубов розказав, що при цьому ворог вдається до хитрощів: влаштовує дронові засідки, коли дрон чекає обабіч дороги і, коли наближається українська техніка, тільки тоді дрон знову злітає і атакує. При цьому він додав, що це не та стратегія, яка б дозволила росіянам змінити хід бойових дій чи принципово вплинути на війну.

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