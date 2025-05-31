240 Гц усього за $80: на ринку з'явився один із найдешевших ігрових моніторів

У новинці IPS-панель на 24 дюйми з роздільною здатністю Full HD і часом відгуку 1 мс.

Xiaomi поповнила свій асортимент ігрових моніторів новою моделлю Redmi G24 240Hz Edition. Її ціна становить лише 569 юанів або 80 доларів, що робить новинку однією з найдешевших пропозицій на ринку з такою герцовкою, повідомляє портал ITHome.

Монітор пропонує 23,8-дюймову IPS-панель, яка виводить картинку з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів та часом відгуку 1 мс (MPRT). Утім, головною особливістю Redmi G24 є підтримка кадрової частоти до 244 Гц.

У характеристиках монітора зазначено, що забезпечується охоплення 100% колірного простору sRGB і 94% DCI-P3, Яскравість досягає 400 ніт, а контрастність – 4000:1. Є порти DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 і 3,5 мм.

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З підтримуваних технологій: AdaptiveSync для синхронізації частоти кадрів, функція DC Dimming для зменшення мерехтіння і сертифікат TÜV Rheinland Low Blue Light. Монітор поставляється з ергономічною підставкою, а також кріпленням VESA 75×75 мм.

Наразі новинка доступна для покупки тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 55% ПК-геймерів все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є мобільна GeForce RTX 4060.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, обігнавши Apple. Успіх компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.

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