Роздача Tell Me Why приурочена до Pride Month, події в ЛГБТ-спільноті.

Якщо ви давно хотіли познайомитися з Tell Me Why, це чудовий момент: епізодичну пригоду від творців Life is Strange студії Dontnod знову безплатно роздають у Steam. Роздача приурочена до місяця Прайда, і відбувається вже п'ятий рік поспіль.

Студія не робить із цього галасливої акції, просто робить гру безплатною, а в минулому просила: якщо є можливість, замість купівлі перерахувати гроші в благодійні фонди, що підтримують трансгендерну спільноту.

Tell Me Why - це історія про дорослішання, прийняття та сімейні таємниці. Головні герої - близнюки Тайлер і Елісон Ронан, які повертаються в рідне місто на Алясці, щоб розібратися в обставинах смерті своєї матері. Між ними - незвичайний зв'язок: психічна здатність переживати спогади разом, але з різної перспективи, а ви обираєте, які з них вважати правдою.

Відео дня

Геймплейно це типова гра Dontnod: у центрі - сюжет і моральний вибір, а не загадки. Від ваших рішень залежить розвиток стосунків між героями і кінцівка історії.

У Steam у гри рейтинг "Дуже позитивні" (понад 13 тисяч відгуків). Критики були більш стримані, наприклад, в огляді від Eurogamer їй поставили 69/100, зазначивши, що в ній багато душі, але є і сюжетні шорсткості.

Раніше ми розповідали, що в Steam розпочався фестиваль "Зомбі проти вампірів" із приємними знижками. Акція триватиме до 2 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: