В Інтернеті оприлюднено документи Карпатської України 1938-1939 років

Герб Карпатської України

Центр досліджень визвольного руху у відкритому доступі на сайті Електронного архіву avr.org.ua розмістив добірку маловідомих документів про події у Карпатській Україні у 1938-1939 роках.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, зауваживши, що рівно 75 років тому - 8 жовтня 1938 року - було утворено перший автономний уряд Карпатської України на чолі з Андрієм Бродієм.

Загалом доступними для ознайомлення стали 24 документи українською, російською та угорською мовами, оригінали яких зберігаються у Галузевому державному архіві СБУ та Архіві управління СБУ в Закарпатській області. У них описується існування Карпатської України як автономної республіки у складі Чехословаччини (жовтень 1938 - 14 березня 1939 року) і незалежної держави (березень 1939 року): діяльність уряду, політичної організації «Українського національного об’єднання» (УНО) та збройних загонів Організації народної оборони «Карпатська Січ» (ОНОКС).

Кандидат історичних наук Олександр Пагіря, дослідник історії Карпатської України, зазначає, що виявлені в кількох оперативних справах МГБ внутрішні документи Карпатської Січі є унікальними в своєму роді. «Раніше вважалося, що архів Головної команди був спалений самими січовиками перед відступом з Хуста 16 березня 1939 року, адже ці документи могли потрапити до рук угорської жандармерії і стати базою для подальших репресій», - зазначив історик.

«Окрім цього, нове світло на історію відносин між Карпатською Україною та Угорщиною проливають листи урядової делегації на чолі з Юліаном Бращайком, що була направлена з Хуста до Будапешта у пошуках засобів дипломатичного врегулювання міждержавного військового конфлікту. Однак її перебування в столиці Угорщини було проігнороване угорськими урядовими колами і більшість прохань делегації залишилося без відповіді», — додав Пагіря.

Як розповів співробітник проекту «Електронний архів визвольного руху» Андрій Вівчар, який працював із даною колекцією, особливо цікава інформація подана у матеріалах, вилучених 23 травня 1952 року МГБ у заарештованого Степана Гірняка із села Сторожниця Ужгородського району. Документи належали його родичу Івану Костику - коменданту Перечинської окружної команди «Карпатської Січі».

«Оригінали були знищені, але залишились виписки із них, перекладені російською мовою», - зазначив Вівчар.

Нагадаємо, що відкритий у березні 2013 року Електронний архів визвольного руху avr.org.ua є спільним проектом Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного музею «Тюрма на Лонцького». Сьогодні в Е-архіві доступні копії 11001 документа.