Зеленський зазначив, що українська ППО потребує посилення.

Росіяни збільшили свою ударну силу, використовуючи більше балістичних ракет під час масованих обстрілів України. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують більше балістики. Це означає для нас потребу в посиленні ППО, більших резервах обладнання та чіткішій і оперативнішій роботі в регіонах", - сказав він.

Український лідер зазначив, що в ці дні в більшості областей майже цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби. Він похвалив працівників ДСНС України за їхню оперативність і заявив, що так має бути побудована робота всіх рівнів влади.

"Чиновники мають особисто бути в регіонах, максимальна оперативність і допомога людям", - наголосив президент.

Раніше перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що в ніч на 8 листопада росіяни здійснили одну з найважчих атак для українського енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Він зазначив, що ворог завдавав масованого удару балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. За його словами, з 45 ракет, які були застосовані, 32 були балістичні.

Некрасов запевнив, що енергетики поступово стабілізують роботу системи, але на це потрібен час. Він відмовився назвати обсяг дефіциту електроенергії, але підкреслив, що значна частина генерації опинилася під ударами.

