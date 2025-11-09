Президент попередив, що Росія може готувати напад і на інші країни Європи.

Україна хоче замовити у США 27 нових комплексів Patriot, а доки їх виготовлятимуть, країни Європи могли б "позичити" Україні свої. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів президент Володимир Зеленський.

Потреба України в ППО

За словами Зеленського, він тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від масованих російських ударів дронами і ракетами. Зокрема Київ прагне замовити 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot у американського виробника. А доти Зеленський хоче, щоб європейські держави позичили Україні вже наявні у них комплекси Patriot.

Другий фронт в Європі

Президент назвав цілком можливим, що Росія відкриє другий фронт, атакувавши котрусь із країн Європи ще до закінчення війни в Україні.

"Я вважаю, що так. Він (Путін) може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно", – наголосив президент України.

У цьому контексті він нагадав про зростання кількості російських провокацій і диверсій в Європі.

"Путін перебуває у глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території", – сказав Зеленський.

Стосунки з Трампом

Президент України охарактеризував свої стосунки з Дональдом Трампом як "нормальні", "ділові" та "конструктивні". Він зокрема заперечив чутки про те, що під час їхньої жовтневої зустрічі в Білому домі начебто сталася бурхлива ​​перепалка, і Трамп відкинув мапи лінії фронту, принесені Зеленським.

"Він нічого не кинув. Я впевнений", – сказав український лідер.

Зеленський зауважив, що "всі у світі" бояться Трампа. Але на запитання, чи стосується це і його самого, президент України відповів: "Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?"

Зеленський також підтвердив, що британський король Чарльз відіграв вирішальну, але закулісну роль у нормалізації стосунків з Трампом після публічної сварки в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" – це не зовсім те слово. Він дуже підтримує", – сказав президент України.

Інші заяви Зеленського

Як писав УНІАН, у вечірньому відеозверненні до українців президент зауважив, що останнім часом росіяни почали застосовувати більше балістичних ракет. Це, за його словами, означає більшу потребу України у зенітних комплексах, здатних перехоплювати саме такий тип ракет.

Також днями президент повідомив, що у жовтні Росія зазнала найбільших місячних втрат від початку війни. За його словами, йдеться про щонайменше 25 тисяч убитими. Але, ймовірно, реальна цифра більше ще на 2-3 тисячі.

