Китай послабив заборону на експорт важливих товарів до США

Китай призупинив заборону на експорт до США "товарів подвійного використання", що вироблені з галію, германію, сурми, а також надтвердих матеріалів. Про це повідомило агентство Reuters.

Повідомляється, що Міністерство торгівлі Китаю заявило, що призупинення заборони набуває чинності з неділі до 27 листопада 2026 року.

Міністерство також призупинило суворіші перевірки кінцевого користувача та цільового призначення для експорту графіту подвійного використання до США, про які було оголошено разом із забороною.

Заборона на експорт цієї категорії товарів діяла із грудня 2024 року.

У п'ятницю Китай оголосив про призупинення інших видів експортного контролю, запроваджених 9 жовтня. У тому числі розширені обмеження на деякі рідкоземельні матеріали та матеріали для літієвих батарей.

Торгівельна війна США та Китаю – що відомо

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп раніше домовилися про зниження тарифів та призупинення інших торгівельних обмежень терміном на один рік.

До того деякий час обидві країни планували впровадження серйозного експортного контролю. Китай планував обмежити експорт корисних копалин, у тому числі, рідкісноземельних металів. А США могли заборонити продаж китаю програмного забезпечення, технологій та ввести додаткові мита у розмірі 100 відсотків на усі товари з Китаю.

