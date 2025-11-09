На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни в ніч на 9 листопада атакували ТЕЦ "Кліар Енерджі" в Чернігівській області. Про це повідомив засновник компанії Андрій Гриненко на своїй сторінці у Facebook.

Він поділився, що вночі три російські дрони вдарили по першій великій ТЕЦ в Україні, яка працює на біомасі. Станцію побудували у 2016 році.

"Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, яка довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", - написав Гриненко.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте на опублікованих знімках видно, що ТЕЦ зазнала пошкоджень.

РФ сплановано атакувала підстанції двох АЕС - що відомо

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час масованої атаки в ніч на 8 листопада Росія завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську АЕС. Він підкреслив, що це були не випадкові, а добре сплановані удари.

Сибіга закликав усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Москви припинити нерозважливі атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків. Також він закликав до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ.

