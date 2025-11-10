Колишній Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Україна прагне миру через перемогу, а не ілюзію.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна не погодиться на капітуляцію, яка замасоквана під мирні домовленості. Це він написав в статті для видання The New York Post.

Залужний вважає, що Україна прагне миру, але, на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за вчинені в Україні військові злочини та отримання гарантій, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

"Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", - підкреслив він.

За його словами, Україна буде продовжувати боротися на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості й безпеки.

"Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети: мир через перемогу, а не ілюзію", - заявив Залужний.

Останні заяви Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна хоче замовити в США 27 нових комплексів Patriot. Він додав, що поки вони будуть виготовлятися, країни Європи могли б "позичити" Україні свої. Зеленський зазначив, що він тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від масованих російських атак, які виконуються з використанням безпілотників та ракет.

Також ми писали, що за словами Зеленського, країна-агресор збільшила свою ударну силу й стала застосовувати більше балістики. З цієї причини, зазначив президент України, країні треба посилити ППО. Також він додав, що потрібно мати більше резервного обладнання , а в регіонах слід проводити оперативнішу роботу. Зеленський поділився, що в ці дні в більшості областей майже цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби після чергової масованої атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

