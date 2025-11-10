Над АЕС в Бельгії 'засвітились' невідомі дрони: що відомо

Серія спостережень безпілотників над бельгійськими військовими та енергетичними об’єктами викликала підозри у шпигунстві.

Увечері 9 листопада над атомною електростанцією Доель, розташованою поблизу Антверпена на півночі Бельгії, було зафіксовано три безпілотники. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами речника енергетичної компанії Engie, яка керує станцією, інцидент не вплинув на роботу об’єкта, але викликав занепокоєння з огляду на серію аналогічних випадків останнім часом.

Протягом останніх тижнів у Бельгії неодноразово помічали невідомі дрони над стратегічними об’єктами. Так, з 31 жовтня по 2 листопада підозрілі апарати літали над авіабазою Кляйне-Брогель, де розміщені американські ядерні боєприпаси.

У відповідь бельгійська армія 3 листопада дозволила збивати невідомі безпілотники, помічені над військовими базами. Наступного дня через повідомлення про дрон було призупинено авіарух у брюссельському аеропорту, а частину рейсів тимчасово перенаправили до Льєжа — який згодом також закрили через нове спостереження дрона.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що ці інциденти "виглядають як частина шпигунської операції", не називаючи конкретного винуватця, але пов’язав події з нещодавніми порушеннями повітряного простору Росією в Європі.

Інциденти з дронами в ЄС

Подібні випадки не обмежуються лише Бельгією — Німеччина, Данія та Нідерланди також повідомляють про зростання кількості спостережень дронів над критичною інфраструктурою. Розслідування триває, але влада не виключає російського сліду.

На тлі цієї ситуації Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент Володимир Зеленський заявив 3 листопада, що ці два міста обрані через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у спільному виробництві зброї.

Україна раніше висловлювала готовність допомагати союзникам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід. Європейські експерти вважають, що така співпраця стає дедалі актуальнішою на тлі гібридних загроз із боку Росії.

