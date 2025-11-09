Військовий льотчик Ігор Пархоменко продовжує виконувати бойові завдання й кожен виліт присвячує загиблому в 2022 році сину Сергію, який отримав звання Героя України.

Військовий льотчик Ігор Пархоменко поділився спогадами про свого сина Сергія, який вирішив піти по його стопах, але в 2022 році загинув за Україну у віці 25 років. Інтерв'ю з льотчиком розміщено на сайті Українська правда.

Ігор Пархоменко був на тимчасово окупованій Росією території України, коли дізнався про те, що його син Сергій складав іспити до Харківського університету Повітряних сил.

Зазначається, що хоча Ігор тиждень проривався до позицій українських військових та пережив страх, спрагу, відчай, він все одно радів, що його син обрав шлях військового льотчика.

Водночас, він й не хотів наражати сина на небезпеку, коли в країні, а це був 2014 рік, вже йшла фактично війна. Ігор поділився, що сподівася на те, що коли син Сергій закінчить навчання, війни вже в країні не буде.

За словами льотчика, він дуже хотів, щоб син відчув те ж, що й він, коли прориваєшся крізь хмари й у тебе відбирає мову. За словами Ігоря, ці враження не можна передати словами, це треба відчути й зрозуміє їх тільки той, хто літав.

Коли син Сергій випустився з університету, командир 299-ої бригади тактичної авіації викликав Ігоря Пархоменка. Він йому повідомив, що оскільки Ігор є близьком родичем Сергія, служити в одній частині вони не можуть. Тому, комбриг запропонував йому зробити вибір: продовжити служити або ж дати дорогу синові.

Ігор вирішив віддати своє місце синові, а сам пішов викладати курсантам Харківського університету Повітряних сил. Він особливо гордиться трьома льотчиками, яких посадив за штурвал. Один із них, Данило Мурашко, отримав Героя України, посмертно.

"І ці воїни мене в бій водили. Ми готували хлопців бути ведучими в польоті. Для кожного це був великий стимул: коли інструктор із досвідом, полковник йде позаду, а ти ведеш його в бій. Після кожного такого вильоту в них виростало як мінімум по одній пір'їні. І льотчик не був общипаною куркою, а ставав справжнім орлом", - розповів в інтерв'ю Ігор Пархоменко.

Видання зазначає, що, мабуть, батькові та сину ніколи б не довелося служити разом, якби в Україні не розпочалася повномасштабна війна.

В матеріалі йдеться, що 24 лютого 2022 року Ігор Пархоменко був вдома й дивився з вікон своєї миколаївської квартири в бік аеродрому, де звучали один за одним вибухи.

Ігор знав, що там перебуває його син Сергій. Він йому телефонував, але той не відповідав. Тим часом, Сергій під спалахи вибухів довкола переганяв літак з одного аеродрому на інший. Це був його перший досвід, бо він ще не мав допуску до нічних польотів.

Вказується, що поки син воював, Ігор продовжував готувати до польотів інших. Коли батько через півтора місяця після початку вторгнення Росії в Україну розмовляв з сином телефоном, той закликав його не йти також на війну.

Проте, як вказується, Ігор був впевнений, що Сергій хотів би бачити батька поруч. Тому всіма правдами й неправдами Ігор Пархоменко домігся повернення до рідної 299-ої бригади.

"Якось я сфотографував його нишком. Він їв торт, який привезли волонтери – любив "Наполеон". Їв і дивився кудись у далечінь. І я бачу: це вже не просто моя дитина – це чоловік, зрілий льотчик", - розповів Ігор.

На жаль, 14 травня 2022 року, під час бойового завдання в Запорізькій області, капітан Сергій Пархоменко загинув.

В статті вказується, що лише 11 днів батько й син встигли прослужити пліч-о-пліч. В день поховання Сергія в Вінниці в небі годину літали два Су-27, віддаючи останню шану загиблому штурмовику. У травні 2022-го йому надали звання Героя України посмертно.

Хоча на момент загибелі за плечима Сергія Пархоменка було вже 38 бойових вильотів, цей рахунок не закрито.

"Я воюю за сина і за себе, але передусім - за сина. Мій перший виліт у день – це його виліт. І лише якщо буде другий – це вже мій. Та ми не так часто літаємо двічі", - поділився Ігор.

В планшеті, який він бере з собою в політ, завжди лежить фото усміхненого хлопця в льотній формі й шоломі, який загинув за Батьківщину у 25 років.

Видання зазначило, що через війну Сергій так і не побачив свого двомісячного сина й не встиг йому розповісти, що відчуваєш, коли літак здіймається під дощем, пробиває хмари – і раптом перед очима льотчика спалахує живе, сліпуче сонце.

Літаки для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що український льотчик Вадим Ворошилов із позивним Karaya поділився, що шведський багатоцільовий винищувач JAS-39 Gripen від Saab є ідеальним варіантом для України. Ба більше, Ворошилов додав, що готовий продати душу за нього та проміняти свою єдину любов - МіГ-29. Зазначається, що Karaya 2022 року отримав державну нагороду "Герой України" за свої заслуги в боротьбі з російськими загарбниками. Він збив дві ракети і п'ять безпілотників під час атаки на Вінницю.

Також ми писали, що генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід А. Дептула заявив, що українські пілоти та техніки адаптують винищувачі F-16 до умов інтенсивної війни й ці літаки виконують до 80% бойових вильотів. За словами Дептула, ці винищувачі стають "живою лабораторією" сучасної повітряної війни. Зазначається, що як розповів один з найкращих пілотів України, який керує F-16, перехід із радянських МіГ-29 на ці винищувачі суттєво підвищив ситуаційну обізнаність, можливості РЛС та точність ударів.

