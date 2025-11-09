Спостерігачі фіксують знищення лише одного із двох складів.

Супутникові знімки підтверджують знищення складу "Шахедів" в аеропорту окупованого Донецька. Про це повідомляє український моніторинговий проект "Dnipro Osint Гарбуз".

"Результати атаки безпілотниками FP-2 на склади бойових частин "шахедів" на території Донецького аеропорту. Повністю знищено один зі складів, другий також отримав пошкодження", – йдеться в анотації до супутникового знімку.

Осінтери називають удар по складу "дуже результативним", хоча й висловлюють сумніви, що там була аж тисяча "Шахедів".

"Більше схиляюсь до знищення близько 500 бойових частин, але це також дуже багато, особливо для однієї точки. БЧ та сам шахед постачаються на точки окремо від різних заводів ВПК, якщо самі шахеди возять з Татарстану, то БЧ роблять на різних заводах", – додав "Dnipro Osint Гарбуз".

Удар по складу "Шахедів" в Донецьку

Як писав УНІАН, в ніч проти 6 листопада Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed в аеропорту окупованого Донецька. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.

Російський інсайдерський Telegram-канал "Досье шпиона" писав, що в результаті удару повністю знищено склад боєприпасів та пального, пункт передстартової підготовки БпЛА та супутню інфраструктуру. За даними інсайдера, в момент атаки на території Донецького аеропорту зберігалося до 1000 дронів Shahed-136 та понад 1500 бойових частин до них.

