Президент України висловив думку, що Росія б'є по українській енергетиці, бо інакше не може зламати народ.

Під час інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці виданню The Guardian раптово вимкнулося світло, але після того, як увімкнувся резервний генератор, електроенергію повернули.

"Такі наші умови життя. Це нормально. У нас у Києві, як і скрізь, бувають перебої з електрикою", - пояснив журналісту цю ситуацію Зеленський.

Також президент України висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін віддає накази бити по українській енергетиці, в результаті яких гинуть мирні люди й населення залишається без світла та води, оскільки він не може інакше зламати суспільство в країні.

"Він не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом", - пояснив український лідер.

Атаки Росії на енергетику України: подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що в "Укренерго" проінформували, що в понеділок, 10 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії протягом доби обсягом від 2 до 4 черг. Також у цей же час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Вже відомі графіки вимкнення світла для жителів Києва та Київської області, Одеської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Також ми писали, що перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов зазначив, що атака Росії в ніч на 8 листопада по Україні стала однією з найважчих для українського енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Некрасов додав, що наразі тривають відновлювальні роботи. За його словами, ворог завдавав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Він пояснив, що ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об’єктах генерації, так і по мережах систем передачі і систем розподілу електроенергії.

