Жовтий діамант Габсбургів, який 100 років вважали втраченим, таємно зберігався у Канаді

Діамант "Флорентієць", розміром з яйце перепела, є одним з найлегендарніших дорогоцінних каменів в історії.

Діамант у 137 каратів колись належав династії Медичі, а від них потрапив до Габсбургів. У тумані двох світових воєн він зник, а тепер виринув у Канаді – після століття небуття.

Як розповіло канадське видання The Globe and Mail, нащадки останньої імператриці Австрії та королеви Угорщини Зіти Бурбон-Пармської нарешті публічно повідомили, що діамант "Флорентієць" весь цей час був у безпеці – він десятки років лежав у сховищі в Квебеку.

"Історія каменю вражає. Вона тісно переплетена з крахом імперії Габсбургів. Діамант, разом десятком інших коштовностей, Габсбурги змогли вивезти з Відню за кілька днів до поразки у Першій світовій війні", - йдеться у статті.

Тепер діамант, а також інші коштовності, будуть виставлені на загальний огляд у Канаді. Так онуки імператриці Зіти вирішили віддячити країні, яка прийняла їхню родину.

"Ми залишаємо ці предмети тут, в Канаді, з вдячності країні, яка подарувала моїй бабусі 10 років спокійного життя. Це був безпечне притулок для моєї бабусі і стане безпечним притулком для коштовностей", - сказав Лоренц фон Габсбург, один з онуків останньої імператриці під час виступу в Монреалі минулого четверга.

Діамант "Флорентієць"

Походження діаманта барвисте і суперечливе. Вперше його описано, як одна з родзинок колекції коштовностей дому Медичі. Це найвпливовіша родина Європи епохи Відродження, правителі Флоренції (звідси і назва діаманта). Медичі любили демонструвати камінь на офіційних портретах.

Коли в 1737 році помер останній чоловік з роду Медічі, Тоскана і всі її багатства перейшли до імператора Священної Римської імперії Франца I і його дружини, імператриці Марії Терезії, членкині дому Габсбургів.

Історія Габсбургів після втечі

Подружжя та їхні нащадки зберігали діамант як особисту власність. Коли Австро-Угорська імперія розпалася після Першої світової війни, новостворена Австрійська Республіка у 1919 році прийняла закон про експропріацію всього майна Габсбургів. Але Габсбурги вивезли приватні коштовності, включаючи Флорентійський діамант, у безпечне місце в Швейцарії.

Імператриця Зіта та її чоловік, імператор Карл, фактично перебували в бігах. Карл помер у вигнанні на португальському острові Мадейра в 1922 році після того, як захворів на пневмонію. Імператриця Зіта та її діти до кінця міжвоєнного періоду мандрували Європою. Вони відомі, як противники приходу до влади нацистів у Німеччині, а згодом і в Австрії. Позиція родини викликала гнів Гітлера, і коли розпочалася Друга світова війна, Люфтваффе напала на бельгійський замок, де мешкала Зіта.

Але Габсбурги вже втекли з сімейними коштовностями в невеликій валізі з фанери. Вони ненадовго зупинилися у Сполучених Штатах. Але за сукупністю факторів перебралися до Канади. Вони обрали Квебек, як осередок католицького суспільства Канади. Тодішній державний секретар Канади П'єр-Франсуа Касгрейн домовився про проживання імператорської родини в будинку, що належав ордену монахинь у передмісті Квебека.

Коштовності зберігалися у Квебеку

Габсбурги жили скрутно. Відомо, що Зіта носила чорний одяг вдови, готувала суп з листя кульбаби і пила воду з-під крана під час чаювання. Будинок був старий і скрипучий. Однак в розмовах з журналістами Зіта часто говорила, що їй подобається життя в Канаді та навколишні люди.

Весь цей час сімейні коштовності були надійно заховані в банківському сховищі десь у Квебеку. Зіта та її діти зрештою покинули Канаду після війни, і більшість з них повернулися до Європи. Однак коштовності залишилися.

Це не тільки знаменитий діамант, а й дорогоцінні метали та камені на мільйони доларів. А також безцінні реліквії Габсбургів, включаючи смарагдовий годинник, який носила Марія Антуанетта, та інкрустований діамантами Орден Золотого Руна.

З огляду на постійні погрози родині, Зіта наказала дітям зберігати місцезнаходження скарбу в таємниці протягом ста років після смерті її чоловіка – тобто до 2022 року. Але ще три роки після того родина нащадків Габсбургів вирішувала, що робити з коштовностями, які вдалося вберегти. Врешті вони вирішили розкрити таємницю.

Проте, навіть зараз невідомо, де саме в Квебеку зберігається діамант. Але вони залишаться в Канаді в найближчому майбутньому, зберігаючись у канадському трасті, бенефіціарами якого є нащадки Зіти, і будуть виставлені на загальний огляд якомога швидше.

Як заявив міністр культури Квебеку Матьє Лакомб, влада провінції співпрацює з Національним музеєм образотворчих мистецтв Квебеку, щоб знайти спосіб виставити ці коштовності і зробити їх доступними для громадськості.

Історичні скарби знайшли у Литві

Нагадаємо, що нещодавно в старовинному соборі в Литві знайшли заховані скарби середньовічних королів. Коштовності не бачили з початку Другової світової війни у 1939 році. Предмети, що належали королям Литви та Польщі, пройдуть реставрацію та згодом будуть виставлені для публіки.

