Російські війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів у Мирнограді.

Темпи російського наступу в Покровську і навколо нього тимчасово знизилися, при цьому ворог продовжує блокувати логістичне забезпечення ЗСУ в Мирнограді. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, ISW не виявила жодних свідчень того, що російські сили здійснили додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада. Це узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що російські сили сповільнили темпи наземної активності в Покровському напрямку, щоб розширити логістику і перекинути підкріплення в південний район міста.

Джерело у військовій розвідці повідомило, що російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто. Ворог тільки проводить місії з проникнення в Покровськ із південної частини. Джерело також заявило, що росіяни перекидають мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників до Покровська, щоб посилити заходи з контролю українських шляхів постачання.

Український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, зазначив, що погана погода, як і раніше, впливає на операції українських безпілотників, як із перехоплення логістики, так і з нанесення ударів по російських групах проникнення. Він заявив, що українські сили, як і раніше, зберігають позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції тільки в певній частині Покровська.

Деякі російські воєнкори стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був "охоплений полум'ям", і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко.

"ISW продовжує оцінювати, що найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську, розширюючи логістику і перекидаючи в місто особовий склад", - наголошується в аналізі.

Ситуація в Мирнограді

Тим часом російські війська успішно перекривають українські логістичні шляхи в Мирноград, пише ISW.

Так, джерело в розвідці попередило, що українські війська практично не мають логістичного забезпечення, оскільки російські війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів. За його словами, ЗСУ більше не можуть здійснювати логістику в Мирноград пішки через загрозу проникнення російських диверсійних груп, ударів безпілотників і мін.

Повідомляється також, що російські війська встановлюють колючий дріт і будують укріплення в деяких районах Мирнограда, а також що російські мотоциклетні групи увійшли в північну частину міста.

"Російські війська, найімовірніше, продовжать спроби послабити здатність українських військ захищати Мирноград шляхом продовження проникнень і непрямої стрільби по українських позиціях і тилах", - пишуть в ISW.

Ситуація в районі Покровська - останні новини

офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук повідомив, що окупанти облаштували опорні пункти і розрахунки для своїх дронів для того, щоб запускати їх по Покровську.

Тим часом у DeepState попередили, що Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення з узяттям під повний вогневий або фізичний контроль усіх шляхів логістики".

