Законопроєкт має бути схвалений Палатою представників і підписаний Трампом.

Сенат США схвалив законопроєкт, який дасть змогу відновити роботу уряду і припинити найтриваліший в історії США шатдаун, який триває вже 40 днів.

Як пише CNN, Сенат проголосував 60 голосами "за" і 40 "проти".

У попередні 13 разів Сенат не міг погодити законопроєкт, бо демократична партія блокувала голосування, наполягаючи на збільшенні субсидій на охорону здоров'я. Однак цього разу група демократів прорвала партійну блокаду і проголосувала разом із республіканцями за просування законопроєкту.

Відео дня

Угода включає три повноцінні закони про фінансування міністерств, включно з Міністерством сільського господарства, до кінця наступного фінансового року, а також резолюцію про продовження фінансування решти відомств на нинішньому рівні до 30 січня. Якщо Сенат зрештою ухвалить законопроєкт із поправками, пакет заходів має бути схвалений Палатою представників і направлений на підпис президенту Дональду Трампу. Цей процес може зайняти кілька днів.

Зі свого боку, Трамп заявив, що шатдаун у США наближається до завершення.

"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся це зовсім скоро", - сказав він журналістам.

Як зазначають джерела, згідно з угодою, досягнутою з групою демократів, республіканці погодилися провести в грудні голосування з питання продовження субсидій у рамках Закону про доступне медичне обслуговування. Ці субсидії були пріоритетом для демократів під час боротьби за фінансування.

Резолюція також скасує щонайменше частину масових звільнень федеральних службовців, проведених адміністрацією Трампа під час шатдауну, і забезпечить фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги протягом року.

Шатдаун у США - новини

Раніше Axios писало, що США призупинили експорт зброї на суму понад 5 мільярдів доларів союзникам по НАТО та Україні через шатдаун.

Джерела видання уточнили, що йдеться про постачання таких озброєнь, як ракети AMRAAM, бойові системи Aegis і HIMARS, для Данії, Хорватії та Польщі. Зазначається, що кінцеве призначення експорту точно невідоме, але "продаж зброї союзникам по НАТО часто перераховується для допомоги Україні".

Вас також можуть зацікавити новини: