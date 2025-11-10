Трамп заявив, що тарифи принесуть США "трильйони доларів" / Колаж: УНІАН, фото: скріншот з відео, pixabay.com

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що уряд виплатить більшості громадян щонайменше 2000 доларів кожному. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

"Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2 000, крім людей з високим доходом", - повідомив очільник Білого дому.

Водночас, Трамп не уточнив термінів виконання своєї обіцянки, а також не надав пояснень, який рівень доходів вважатиметься високим.

Відео дня

В дописі американський лідер похвалив економіку країни та зазначив, що тарифи принесуть "трильйони доларів". За словами Трампа, їх незабаром можна буде використати для початку погашення величезного боргу країни.

Допис Трампа в соцмережі / Фото: t.me/DonaldTrumpUA

Він додав, що США є найбагатшою та найшанованішою країною у світі, де "майже немає інфляції та рекордна ціна на фондовому ринку".

Останні новини з США

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп розповів, що висунув юриста Джона Коула на посаду спецпредставника країни в Білорусі. Трамп в дописі назвав Коула "як одного з найвидатніших юристів США". Він зазначив, що його перемоги  включають першу велику справу проти тютюнової промисловості. Очільник Білого дому поділився, що Коул раніше провів успішні переговори про звільнення 100 заручників і збирається звільнити ще 50 осіб. 

Також ми писали, що видання Axios із посиланням на Державний департамент США повідомило, що США призупинили експорт зброї на суму понад 5 мільярдів доларів союзникам по НАТО. Причиною називають шатдаун в США. Високопоставлений чиновник Держдепу розповів виданню, що ця ситуація шкодить як союзникам та партнерам США, так і американській промисловості. У статті наголошується, що кінцеве призначення експорту точно невідоме, але не виключено, що зброю потім передають Україні.

