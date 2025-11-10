Трамп назвав США найбагатшою країною в світі, в якій "майже немає інфляції".

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що уряд виплатить більшості громадян щонайменше 2000 доларів кожному. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

"Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2 000, крім людей з високим доходом", - повідомив очільник Білого дому.

Водночас, Трамп не уточнив термінів виконання своєї обіцянки, а також не надав пояснень, який рівень доходів вважатиметься високим.

В дописі американський лідер похвалив економіку країни та зазначив, що тарифи принесуть "трильйони доларів". За словами Трампа, їх незабаром можна буде використати для початку погашення величезного боргу країни.

Він додав, що США є найбагатшою та найшанованішою країною у світі, де "майже немає інфляції та рекордна ціна на фондовому ринку".

