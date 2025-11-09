Військові порушили базові норми безпеки, обговорюючи збори у соцмережах, додав Сирський.

Про збори військових для нагородження у Дніпропетровській області ворог, імовірно, дізнався через порушення норм безпеки на спілкування у соцмережах. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав у телефонній розмові ведучій "ТСН. Тиждень" Аллі Мазур.

Як розповіла ведуча в етері телемарафону, Сирський повідомив, що триває внутрішнє розслідування. Його проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

За словами Сирського, які навела телеведуча, проблема "не лише в тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах".

"Знову був груповий чат у соцмережах, і це - ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач також висловив співчуття родинам загиблих воїнів. Він уточнив, що випадок було обговорено з командирами корпусів. А також висловив сподівання, що "ухвалені дисциплінарні рішення допоможуть звести до нуля ризики повторення подібних ситуацій".

Удар по військовим під час нагородження в Дніпропетровській області

Як писав УНІАН, 1 листопада росіяни вдарили по зібранню військових в одному з населених пунктів Самарівського району Дніпропетровщини, застосувавши дві балістичні ракети та три ударних безпілотники. В результаті удару були загиблі та поранені як серед військових, так і серед цивільного населення.

Згодом з'ясувалося, що військових зібрали на шикування для нагородження. Про це повідомив брат одного з загиблих - Володимира Святненка, який служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

За фактом трагедіх ДБР розпочало розслідування. А у 30-му корпусі морської піхоти ВМС ЗС України повідомили про відсторонення від посад. ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, який віддав наказ про зібрання.

