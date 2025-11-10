Один поїзд врізався в задню частину іншого.

9 листопада ввечері у Словаччині на відрізку колії між Братиславою та містом Пензінок зіткнулися два пасажирські потяги.

Як пише Aktuality.sk, зіткнення сталося між поїздами Tatran 620 і Rex 1814, про інцидент стало відомо о 19.30.

За словами міністра внутрішніх справ Словаччини Шутая Ештока, у поїздах перебувало близько 800 осіб, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів". Один прямував зі східної Словаччини, а інший - із Нітри. Аварія сталася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого.

Зазначається, що жертв, на щастя, немає, проте десятки людей постраждали, 11 осіб доставлено до лікарень. Двоє пацієнтів наразі проходять операцію.

Очільник Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч повідомив, що більшість постраждалих дістали переважно переломи та забої. Водночас він попередив про можливий прояв відтермінованих травм, зокрема шийного відділу хребта.

"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив Міфкович.

Зазначається, що машиністи поїздів на місці пройшли тести на алкоголь і наркотики, результати виявилися негативними. Точні причини зіткнення з'ясовують поліція і залізничники.

Це вже друга аварія на залізниці країни менш ніж за місяць. 13 жовтня внаслідок зіткнення поїздів постраждали понад 90 осіб.

Раніше стало відомо, що в Україні починають будівництво другої євроколії, яка проходитиме від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова.

Також другий аеропорт Варшави "Модлін" офіційно вирішили з'єднати з польською столицею прямим поїздом. Для цього від летовища побудують нову залізничну лінію.

