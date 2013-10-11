У Тернополі відкрилася виставка табірних вишивок

У Тернополі в обласному музеї політв’язнів сьогодні відкрилась виставка раритетних вишивок, зроблених політв’язнями в таборах.

Як передає кореспондент УНІАН, особливістю представлених вишивок є те, що всі вони зроблені з допомогою риб’ячих кісток.

«Мати голки чи булавки в’язням забороняли в цілях безпеки. Тому жінки в таборах вишивали, пристосовуючи для цих цілей риб’ячі кістки», – розповів під час відкриття виставки завідувач обласного музею політв’язнів Володимир Більчак.

Окрім цього в експозиції представлено вервицю, якій понад 60 років.

«Її особливістю є те, що вона зроблена з пережованого хліба, саме на таких молились в колоніях. І не зважаючи на свій вік, вона прекрасно збереглася. Жінка, яка зробила цю вервицю, досі жива. На жаль, через поважний вік та стан здоров’я вона не змогла сьогодні приїхати», – зазначив Більчак.

Загалом на виставці представлено 12 рідкісних експонатів з фондів тернопільського музею політв’язнів, а також львівського музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Зокрема це вишиті з допомогою риб’ячих кісток хустки, ікони, рушники.

Окрім музейних експонатів свої витвори, вишиті у неволі, представили колишні політв’язні з районів області.

Діятиме виставка впродовж місяця.

Приурочена вона святу Покрови і 90-тій річниці заснування Соловецького табору.