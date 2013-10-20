Сьогодні на Майдані Незалежності представлять оригінальну версію фільму За двома зайцями

20 жовтня о 19:00 на Майдані Незалежності відбудеться прем'єра відреставрованої стрічки "За двома зайцями" з оригінальною українською звуковою доріжкою, віднайденою нещодавно.

Показ легендарної стрічки Віктора Іванова в її «новому старому» вигляді та звучанні стане спеціальною подією кінофестивалю, що стала можливою завдяки підтримці Національного центру Олександа Довженка.

Україномовний фільм, знятий на кіностудії Довженка у 1961 році став настільки популярним, що його негайно дублювали російською мовою, зробивши частиною радянського кінематографа. Оригінальну версію вилучили з прокату й відтоді фонограма вважалася втраченою. Нещодавно її вдалося знайти у Маріупольському фільмофонді. Як відомо з багатьох інтерв'ю виконавиці головної ролі фільму, Маргарити Криніциної, вона мріяла, щоб фонограму знайшли й оригінальна українська версія фільму була відновлена.

«На українську версію "За двома зайцями" полювали кілька десятків років. Символічно, що оригінальну фонограму не вдавалося знайти - чи, бодай, оприявнити - поки не було знайдено іншу із двох вцілілих копій. Тепер на їх основі Центр Довженка створив реставровану україномовну версію фільму, яку буде показано на МКФ "Молодість"», - розповідає Іван Козленко, кінознавець, заступник генерального директора Центру.