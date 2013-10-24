Лауреатка Нобелівської премії-2013 попросила знищити її чернетки після смерті

Лауреатка Нобелівської премії з літератури-2013, 82-річна Еліс Мунро, вагається, чи й справді їй варто покинути письменницьку діяльність. Про це вона розповіла в інтерв’ю Wall Street Journal.

«Щодня у мене різні думки щодо того, чи піду я на пенсію. Я обіцяла, але тут і там виникають нові ідеї…», – говорить вона в інтерв’ю, яке через сильний грип була змушена надиктувати своїй дочці.

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У 2006 році вона вже зізнавалася, що не має сил працювати, але потім енергія все ж знайшлася, і у 2012 Манро видала збірку «Любе життя».

На запитання, що слід зробити з її неопублікованими рукописами і чернетками, коли письменниці не стане, Еліс Мунро відповіла: «Знищити».

За матеріалами: Літакцент