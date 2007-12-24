До Києва прибув Вифлеємський вогонь (фото)

Вифлеємський вогонь миру запалає сьогодні в церквах України. Напередодні у Києві біля пам’ятника Володимиру Хрестителю українські пластуни передали іскру вогню з місця народження Христа всім християнським конфесіям.

Вифлеємський вогонь приїжджає до нас уже вдев’яте. Але цього року уперше від українсько-польського кордону до столиці його доставили велосипедисти. Завдання пластунів - за два дні розповсюдити його всією Україною.

У Києві всі бажаючі зможуть запалити різдвяні свічки в Михайлівському Золотоверхому соборі, греко-католицькому храмі Василія Великого та у римо-католицькому храмі Святого Олександра.

А з України різдвяну естафету пластуни передадуть у Молдову.

ICTV

Фото УНІАН