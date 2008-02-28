Завтра відбудеться прем’єра першого музичного українського фільму

29 лютого 2008 року о 17:00 в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» (вул. Червоноармійська, 19) відбудеться надзвичайна та довгоочікувана подія в культурному житті України – презентація-показ першого українського музичного художнього фільму-казки для сімейного перегляду «Прикольна казка», знятого за підтримки Державної служби кінематографії України та Міністерства культури Естонії.

Унікальність кіно проекту

Цей фільм, за оцінками фахівців, може бути віднесений до категорії «сліперів», тобто фільмів, які, незважаючи на скромний бюджет, потенційно можуть викликати великий інтерес у глядачів.

Фільм унікальний за багатьма ознаками.

По-перше, це перший український фільм, знятий у рідкісному для світового кінематографу жанрі ексцентричної музичної казки для сімейного перегляду, який вважається одним з найскладніших для втілення та найбільш жаданих глядачами.

По-друге, це великий міжнародний кінопроект, реалізований генеральним продюсером Оленою Фетісовою (кіностудія «Інтерфільм», www.interfilm.biz ) та естонськими копродюсерами, в якому українська сторона, вперше в історії пострадянського українського кінематографу, виступила основною творчою і фінансовою силою та здійснила виробництво фільму за найсучаснішими світовими стандартами.

По-третє, фільм є подвійним дебютом у художньому кінематографі одного з найвідоміших і неординарних українських режисерів-документалістів Романа Ширмана та аранжувальника відомої української групи «Океан Ельзи», композитора Мілоша Єліча.

По-четверте, у стрічці використано багато оригінальних художніх прийомів, зокрема прийом колажу кінозображення, двомірної, трьохмірної анімації та музики.

Сюжет

«Прикольна казка» - це фільм для дітей та дорослих, при перегляді якого батькам не доведеться червоніти та періодично затуляти очі та вуха своїм малюкам. Це іронічна та захоплююча казка, у якій діють романтичні герої, підступні злодії та відчайдушні мілітаристи. У результаті складних і прикольних сюжетних колізій, Військовий Міністр, зрозуміє, що врятувати людину набагато приємніше, ніж її погубити, Принцеса знайде свого коханого, а підступна шпигунка дістане по заслугах.

Дія фільму розгортається в казкові часи. А це означає, що середньовічні лицарі озброєні сучасними автоматами, їздять на джипах і ведуть переговори через супутники зв’язку, Принцеса бере участь у конкурсі краси, а Королева обожнює дивитися по телевізору виступи свого естрадного кумира.

Учасники та гості прем’єри

На прем’єрі присутні матимуть добру нагоду поспілкуватися з режисером Романом Ширманом, генеральним продюсером Оленою Фетісовою, композитором Мілошем Єлічем, виконавцями головних ролей Георгієм Делієвим, Борисом Барським, Владиславом Троїцьким, Оленою Алимовою, Денисом Роднянським, Оксаною Малашенковою, Оленкою Козир, естонськими гостями, ознайомитися з виставкою фотографій «Все було прикольно!!!» з робочими моментами зйомок, послухати чудову музику з фільму.

Очікується, що на прем’єрі будуть присутні пані Катерина Ющенко з дітьми, Міністр культури та Туризму Василь Вовкун, Голова служби кінематографії Ганна Чміль, Посол Естонії в Україні Яан Хейн, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль та багато інших відомих людей.

Акредитація представників ЗМІ на прем’єру здійснюється за тел. 8 067 209 72 88.