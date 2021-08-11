За такі речі можна було опинитися за гратами.

У Тернополі відкрили виставку унікальних вишитих речей 30-40-х років минулого століття. Тут можна знайти все - від рушника до краватки.

Про це повідомляє ТСН.

На всі експонати не просто нанесена українська вишивка, але на них є національна символіка. Тут можна побачити рушники з синьо-жовтою вишивкою, рядками з віршів Тараса Шевченка, гімном України, а також тризубами. Крім того, на виставці представлена серветка, на якій вишитий портрет дівчини в українських національних вбраннях.

Місцеві жителі 90 років тому за допомогою вишивки намагалися продемонструвати свою національність, але найчастіше їх ховали, адже за це можна було потрапити до в'язниці. У роки незалежності раритети передали Тернопільському краєзнавчому музею.

Як раніше повідомляв УНІАН, скульптури Йоганна-Георга Пінзеля привезли до Києва. Роботи видатного художника 18 століття можна побачити в Національному заповіднику "Софія Київська".

Українець Йоганн-Георг Пінзель - один з найяскравіших представників пізнього бароко і рококо. Роботи Галицького майстра прикрашають костели і музеї не тільки в Україні, але і в Польщі, і в Німеччині, і у Франції.

Автор: Анастасія Горбачова